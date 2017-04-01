Üçüncü bir seçenek yok. Referandumdan ya evet ya hayır çıkacak. İki halde de siyasilerin hangi demeçleri vereceğini tahmin etmek zor değil. “Evet” çıkması halinde bakın kim ne diyecek?

Recep Tayyip Erdoğan: Şahsıma ve partime gösterdikleri teveccüh nedeniyle aziz milletime minnettarım. Bu teveccühe, itimada layık olmaya çalışacağım.

Binali Yıldırım: Kemal Kılıçdaroğlu 8’inci seçim yenilgisini de aldı. Kendisine daha nice seçim yenilgileri temenni ediyorum. Allah onu muhalefetin başından eksik etmesin.

Devlet Bahçeli: Ülkücü kardeşlerim mesajımızı aldı, ülkenin bölünmemesi için sandığı evet oylarıyla doldurdu. Bizim için yeni bir dönem başlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu: Halkın yarıya yakını hayır diyerek Erdoğan’a da iktidara da dersini vermiştir. Bu şekilde devam etmeleri mümkün değildir. Erken seçime gitmeleri gerekir.

++

“Hayır” çıkması halinde söylenecekler de aşağı yukarı belli…

Recep Tayyip Erdoğan: Demokratik bir seçim olmuş, seçmenin iradesi tecelli etmiştir. Yolumuza aynı azim ve kararlılıkla devam edecek, hizmetlerimizi sürdüreceğiz.

Binali Yıldırım: Genel seçim olsa bu sonuçla 400 milletvekili çıkarırdık. Muhalefetin yaygarasını kimse ciddiye almasın. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu bir seçim yenilgisi daha almıştır.

Devlet Bahçeli: Ülkücüler mesajımı doğru anlayıp sandıkta evet oyu kullanmış, ancak Ak Parti’deki kararsızlar referandumun kaderini belirlemiştir.

Kemal Kılıçdaroğlu: Türk halkı demokrasiye de, rejime de sahip çıkmış, sağduyuyla hareket etmiş, tek adamlığa izin vermemiştir. Sandıktan çıkan sonuç halkın Cumhurbaşkanı’na da Hükümete de güvenmediğini açık seçik göstermektedir. Türkiye’nin bir dakika bile vakit kaybetmeden Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini yeniden seçmek için sandığa gitmelidir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...