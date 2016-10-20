Antalya’da düzenlenen 16’ncı Uluslararası Medikal Estetik ve Güzellik Kongresi’ne katılan medikal estetik hekimi Dr. Mevlüt Dağ, estetikte erkeklerin saç ekimi, kadınların ise daha göz çevresi ve yüz gerdirmeyi tercih ettiğini söyledi.

16’ncı Uluslararası Medikal Estetik ve Güzellik Kongresi ile 1’inci Uluslararası Makyaj Kongresi, İspanya, Sırbistan, Güney Kore, Pakistan, Almanya ve İngiltere’den katılımcılarıyla Kundu’daki Miracle Otel’de başladı. 4 gün sürecek iki ayrı kongre kapsamında katılımcılar bilimsel, teorik ve uygulama açısından eğitimler alacak. Estetisyen Pelin Bali, 22 uzmanın katılımcılara eğitim vereceğini ifade ederek, 2017 makyaj trendleri, ameliyatsız yüz gençleştirme, ‘İslamik makyaj’ gibi pek çok alanda uygulamanın da kongrede gerçekleştirileceğini söyledi.

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE İLK SIRADA

Medikal estetik hekimi Dr. Mevlüt Dağ, Türkiye’de son yıllarda sağlık turizminin çok ön planda olduğunu belirtti. Sağlık turizminde birinci sırada estetik operasyonların yer aldığını kaydeden Dağ, fiyatların daha uygun olması nedeniyle bu alanda ilk tercih edilen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Dağ, “Maalesef aramızdan bazıları bencilce davranarak yurt dışından gelenleri aldatabiliyor ve sağlık turizmini baltalayabiliyor. Sağlık turizmi milli bir olaydır. Bizi ön plana çıkarıyor. Yurt dışından gelenlerin işini en düzgün biçimde yapmalıyız” diye konuştu.

ERKEKLER SAÇ EKTİRİYOR, KADINLAR GÖZ ÇEVRESİNİ YAPTIRIYOR

Estetikte ilk sırada yüzde 85 ile saç ekiminin geldiğini dile getiren Dağ, genellikle erkeklerin saç ekimi tercihi yaptığını söyledi. Dağ, kadınların ise daha çok göz kapakları çevresinde ve yüz gerdirme ile meme operasyonlarını tercih ettiğini söyledi. Doktor Mevlüt Dağ, estetik operasyonların diğer ülkelere göre Türkiye’de yüzde 30 daha ucuz yapıldığını vurguladı.

İSLAMİK MAKYAJ

Estetisyen Pelin Bali, ‘İslamik makyaj’a son yıllarda talebin arttığını kaydetti. İslamik makyajda türbanın düzgün bağlanmasının önemli olduğunu ifade eden Bali, porselen makyajla daha çok kirpikleri ön plana çıkardıklarını aktardı. Bali, “Makyaj yokmuş gibi sufi bir görüntü elde ediyoruz” dedi.

PORSELEN YÜZ GERME

Türkiye’de ilk defa porselen yüz gerdirme yöntemini burada yaptıklarını Pelin Bali, “Porselen yüz gerdirmeyle düzgün bir görüntü elde ediyoruz. Özel radyo frekansları ve özel bir vakum tekniğini uyguluyoruz” diye konuştu.

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