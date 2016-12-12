169 sokak hayvanına sıcak yuva

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Kasım ayında 169 hayvanı sıcak yuvaya kavuşturdu.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kasım ayında 169 hayvanı sıcak yuvaya kavuşturdu, 915 hayvana tedavi uyguladı.

Sahipsiz sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavisiyle ilgilenen Çankaya Belediyesi, onları sahiplendirme konusunda özel bir çaba sarf ediyor.

Belediye, hayvanları sokaklardan kurtararak, onlara sıcak bir yuva bulmanın yanı sıra insanlara da ömürlük dostlar kazandırıyor. Barınakta halen yuva bekleyen çok sayıda köpek bulunuyor.

915 HAYVANA TEDAVİ

Uzman veteriner hekimleriyle hayvanların tedavilerini de yapan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Kasım ayında 915 hayvana çeşitli tedavi hizmeti verdi.

Donanımlarının imkan verdiği ölçüde her türlü tedaviyi gerçekleştiren veterinerler, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine de yönlendirme yapabiliyor.

Belediye, barınaktan sahiplenilen hayvanların aşısını da ömür boyu ücretsiz yapıyor.

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