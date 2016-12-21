163 proje okuldan 41’i İstanbul’da

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasında;

“Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir”, 2’nci fıkrasında “Öğretmenler dört yıllığına atanırlar”, 3’üncü fıkrasında da, “Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamaz” hükümlerine yer verildiğini söyledi.

Geçici 1’inci maddede ise söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ataması yapılmış öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış olan yöneticilerden sekiz yıllık görev süresini dolduran öğretmen ve yöneticilerin görev yerlerinin durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde değiştirilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Milli Eğitim Bakanı, “Söz konusu uygulamada bu hüküm çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan yönetmeliğin yayım tarihinden sonra ilgili eğitim kurumlarında dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin görev süreleri ise aynı yönetmeliğin 12’nci maddesi kapsamında hesaplanmaktadır”