CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “16 Nisan referandumuyla demokrasinin belini kırdılar. Utanmadan milli iradeden bahsediyorlar. Meclisin ne iradesi kalmış ki sen milli iradeden bahsediyorsun” dedi.

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde ADD tarafından 94’üncü yılında Lozan Antlaşması ve Türkiye gündemi konulu konferans düzenlendi. Konferansa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve avukat Celal Ülgen konuşmacı olarak katıldı. Konferansı Manavgat Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen’in de aralarında bulunduğu kalabalık bir topluluk takip etti.

Öztürk Yılmaz, Ak Parti hükümetinin 15 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatarak, eskiden demokratik bir ülke olan Türkiye’nin şimdi her geçen gün otoriterleştiğini ve uluslararası alanda yalnızlığa itildiğini kaydetti. Öztürk Yılmaz, “Eskiden yurt dışına çıktığımız zaman Türkiye’nin nüfusu Müslüman, laik ve demokratik ülkeydi. Şimdi çıkıyorsunuz, yine nüfusun çoğunluğu Müslüman ama otokratik bir ülke. Demokrasinin belini kırdılar 16 Nisan referandumuyla. Utanmadan milli iradeden bahsediyorlar. Meclisin ne iradesi kalmış ki sen milli iradeden bahsediyorsun. Meclisi kuklaya çevirmişsin, yargıyı kuklaya çevirmişsin, yasama her şey kukla. Başbakanın kukla, bakanlar kurulun kukla. Senin neyin gerçek manada güç kullanıyor ki milli iradeden bahsediyorsun” dedi.

‘ERDOĞAN REJİMİ’ DİYORLAR

Türkiye’nin sahip olduğu nüfus, gücü, coğrafi avantajı gibi çeşitli imkanlarla sıçrama yapacakken mevcut iktidarın politikaları nedeniyle bunu yapamadığını vurgulayan Yılmaz, “Yurt dışında şimdi ikinci bir tarif yapılıyor Türkiye ile ilgili. ‘Erdoğan rejimi’ diyorlar. Yani neye benziyor, Saddam rejimi, Kaddafi rejimi, İslam Kerimoz rejimi, Esat rejimi. Peki hangi ülkeler için kullanılıyor bu? Artık raydan çıkmış ülkeler için kullanılıyor” diye konuştu.