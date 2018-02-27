Hacettepe’nin yenilmezlik serisi Bugsaş yenilgisiyle başlayıp, Bugsaş yenilgisiyle noktalandı

İçeride ve dışarıda aldığı başarılı sonuçlarla bir anda zirvenin ortakları arasına giren Hacettepe’nin,16 maçtır sürdürdüğü yenilmezlik serisi, hemşehrisi Bugsaş karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetle sonlandı.

Başkent ekibinin ligin 7. haftasında deplasmanda 4-2 yenildiği Bugsaş maçıyla başlayan 16 haftalık başarılı süreç, yine Bugsaş yenilgisiyle noktalandı.

Önceki maçlarına oranla dağınık, kontrolsüz ve savruk bir oyun düzeni sergileyen mor-beyazlılar, ilk yarı topla daha fazla oynayan taraftı. Ancak, birkaç gollük fırsatın dışında, tehlike üretmekte zorlanıp, kalesinde net pozisyonlar yaşadı. İkinci yarının başlamasıyla golü kalesinde gören Hacettepe, golün şokuyla birlikte rakibi üzerinde şuursuz bir baskı kurdu, bu nedenle hücum ederken hızlı ve seri pas yapma organizasyonunu uygulayamadılar. Özellikle golü yedikten sonra, kapanan ve skoru korumaya çalışan rakibi baskıyla ablukaya aldı ama defans duvarına çarpıp kontralara yakalandı, savunma derinliğini kaybedince de ikinci golü yedi.

Hacettepe bu yenilgiyle zirve mücadelesinde çok önemli 3 puan yitirdi ve Bugsaş’la puanları eşitledi. Her iki ekibin de puanı 42.

STAT: 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Emre Kargın (**), Kürşathan Akın (***), Caner Eroğlu (***)

HACETTEPE: Yasin (*), Berat Aydoğdu (*), Fethi (*) [Orhan (?), dk 77], Rahmi (**), Alaaddin (**), Soner (*), Çağrı (**), Burak (*) [Mehmet (**), dk 63], Berat Ayberk (*) [Serdarcan (*), dk 46], Kadir (**), Hüseyin (*)

BUGSAŞSPOR: Oğuz (***), Kerem (***), Rıza (**), Mahmut (**), Cebrail (***), Samet (*) [Yavuz (***), dk 46], Ömer (**), Sinan (***), Sertaç (**) [Turgut (?), dk 77], Erkan (**), İskender (*) [Mustafa (**), dk 46]

SARI KARTLAR: Serdarcan, Berat Aydoğdu (Hacettepe); Erkan, Rıza, Samet, Mahmut, Yavuz, Ömer (Bugsaşspor)

KIRMIZI KART: Berat Aydoğdu (2. sarıdan, dk 84)

GOLLER: Sinan (dk 46), Yavuz (dk 74) Bugsaşspor