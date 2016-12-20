16 DEAŞ hedefi daha imha edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin imha edildiğini duyurdu.

DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde 53 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 16 hedef (Karargâh binası, barınma maksatlı olarak kullanılan binalar ve mühimmat deposu) imha edilmiştir. Ayrıca El Bab bölgesinde bulunan, DEAŞ terör örgütüne ait bir silahlı pikap araç da, silahlı İHA ile imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 53 adet EYP imha edilmiştir.”

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