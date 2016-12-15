16-12-2016-ALTINDAĞ BELEDİYESİ 508357

ALTINDAĞ BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden
Karapürçek Mah. 22712 ada 7-8-9-10-11-13-14-15-16 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Müdürlüğümüz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 508357) www.ilan.gov.tr
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