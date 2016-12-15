Ana Sayfa Resmi İlan 16-12-2016-ALTINDAĞ BELEDİYESİ 508357

16-12-2016-ALTINDAĞ BELEDİYESİ 508357

-
Editör
-
2
PAYLAŞ

ALTINDAĞ BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

Karapürçek Mah. 22712 ada 7-8-9-10-11-13-14-15-16 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Müdürlüğümüz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 508357) www.ilan.gov.tr

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI