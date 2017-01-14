16-1-2017-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ527704

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye ​Meclisi’nin 14.12.2016 gün ve 2464 sayılı kararı ile onaylanan Etimesgut İlçesi, 46672 ada ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği bir (1) ay (30 gün) süreyle internet sitemizde ve Başkanlığımız ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 527704) www.ilan.gov.tr

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