TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 29 gündür yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1595’e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye’nin Afrin kentinin PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırılması amacıyla geçen 20 Ocak’ta, 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 29’uncu güne girildi. Karadan şiddetli çatışmaların devam ettiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesi ile Kilis’in karşısında bulunan Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü mevzileri, insansız hava araçlarıyla belirlenip koordinatları sınırda konuşlu topçu bataryaları ile Türk Hava Kuvvetlerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla karadan, jetler ise havadan teröristlerin mevzi, barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını ateş altına alıyor. Karadan ve havadan vurulan hedefler, imha ediliyor. Bombalanan terör örgütü hedeflerinden yükselen duman, Kilis ve Hatay sınırlarından da görülüyor. Teröristlerin zaman zaman gizlenmek ve insansız hava araçları ile jetlerin görüş açısını kapatmak amacıyla siyah duman çıkarmak için lastik yaktıkları da görüldü.

TUZAKLANAN MAYIN VE PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, karadan çatışmalarla yaklaşık 60 köy ve beldeyi terör örgütlerinden arındırdı. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekât kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde tuzaklanan mayın ve patlayıcılar da eğitimli köpeklerin desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak imha ediliyor. Teröristlerden temizlenen Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Darmık Dağı’nda da iş makinelerinin çalışması sürüyor. Asker ve ÖSO unsurlarının Afrin’e ilerleyişini kolaylaştırmak için açılacak geçiş güzergahı için başlanan yolun yapımı sürerken, oluşturulacak rampalarda konuşlanacak topçu birliklerinin, asker ve ÖSO mensuplarının karadan ilerleyişine destek vereceği belirtildi.

1595 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarıyla 44, toplamda ise 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.