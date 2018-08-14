Diyarbakır’da, 2001 yılında Dicle Üniversitesi’nde Amerikan ‘Barış İçin Doktorlar Vakfı’nın desteğiyle kurulan, mayın, trafik kazaları ile depremzedeler olmak üzere 15 yılda yaklaşık 500 kişinin yürümesini sağlayan Dicle Üniversitesi Ortez-Protez Uygulama Merkezi kapatıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü’nün de bulunmasına karşın merkezin, üniversite yönetiminin Sosyal Güvenlik Kurumu ile biten sözleşmeyi yenilemediği için kapatıldığı belirtildi.

Dicle Üniversitesi Ortez-Protez Uygulama Merkezi, 2001 yılında Amerikan ‘Barış İçin Doktorlar Vakfı’nın desteğiyle kurulduktan sonra, mayın ve patlayıcı artıkları, deprem ve trafik kazaları sonucu bacaklarını kaybeden ve sağlık güvencesi olmayan insanların yeniden yürüyebilmesi için umut kapısı oldu. Sadece bölgeden değil, Türkiye’nin birçok yerinden gelen engelliler, yapılan protezlerle yeniden yürüdü.

Protez malzemeleri, Barış İçin Doktorlar Vakfı ve üniversite tarafından karşılanırken, ABD’den bağışlanan malzemelerin Türkiye’ye transferi konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de zaman zaman uygulama merkezine destek verdi. Ortez-Protez uygulama Merkezi’nin açılmasıyla üniversite yönetiminin talebi ve YÖK’ün onayı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde de Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü açılarak öğrenci almaya başladı. Öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim aldığı merkez, 15 yılda yaklaşık 500 kişinin yeniden yürümesini sağladı.

ÜNİVERSİTE SGK İLE SÖZLEŞME İMZALAMADI, MERKEZ KAPANDI

Mayın ve trafik kazalarında bacaklarını kaybeden vatandaşların uzun yıllar umut kapısı olan merkez, 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yeni uygulaması ile sıkıntı yaşadı. Yeni uygulama ile protez ihtiyacı için başvuranların bu merkezler yerine, özel protez takan özel protez merkezlerine yönelmesi ile gelen başvuru sayısı düştü. 2016 yılında da üniversite ile SGK arasında yapılan sözleşmeyi üniversite yönetiminin imzalamaması üzerine Ortez-Protez Uygulama Merkezi sessizce kapatıldı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof.Dr.Ali Kemal Kadiroğlu, Ortez-Protez Uygulama Merkezi’nin kapatılmadığını, ancak işlevini yitirdiğini ve mevcut aletlerin ise demode olduğunu söyledi. Ortez-Protez Uygulama Merkezi’nin şu an için sadece eğitim amaçlı kullanılabilir şekilde olduğunu ve ciddi bir yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kadiroğlu, SGK ile sözleşmenin yapılmamasının önceki yönetimden kaynaklandığını söyledi.