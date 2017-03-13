15 yıl aradan sonra 'Şampiyonlar Şampiyonası' düzenlenecek

Otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunun belirleneceği ‘Şampiyonlar Şampiyonası’ organizasyonu, 18-19 Mart tarihlerinde farklı branşlardan 48 sporcu katılımı ile İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Opel Türkiye, Spor Toto ve Petlas katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 18 Mart Cumartesi günü 10:00-15:00 saatleri arası gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak.

Volkicar yarış otomobilleri ile piste çıkacak sporcular arasından en hızlı 16 isim, 19 Mart Pazar günü Opel Corsa OPC yarış otomobilleri ile elemelerde yarışmaya hak kazanacaklar. 10:00-16:00 saatleri arasında ikili eşleşmeler şeklinde koşulacak olan finaller sonunda 2016 Şampiyonlar Şampiyonu belirlenecek.

15 yıllık aranın ardından düzenlenen organizasyon, drift gösterileri, motosiklet akrobasi gösterileri ve Retro Rally Sergisi gibi etkinlikler ile renklenecek.

Ayrıca İskender Atakan, Cem Hakko, Volkan Işık ve Serkan Yazıcı gibi eski şampiyon pilotlar da piste çıkarak otomobil sporları 2017 sezon açılışı niteliğindeki organizasyona renk katacaklar. Otomobil severler 2 gün sürecek olan etkinliği ücretsiz olarak izleyebilecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...