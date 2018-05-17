Başkentli genç girişimcilerin çatı kuruluşu olan GGYD’nin 15’nci kuruluş yıldönümü, düzenlenen görkemli bir geceyle kutlandı. Ünlü sanatçı Cenk Eren’in sahne aldığı gecede Başkan Allıoğlu, “Türkiye’nin en verimli STK’larından biriyiz” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin 15’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Bilkent Otel’de düzenlenen gece, iş ve cemiyet hayatıonın önemli isimlerini bir araya getirdi. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin evsahipliğndeki geceye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, ORSİAD, OSİAD, ASİAD, AFİDER, BESİYAD, ATİD ve KAİSDER Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, GGYD’nin eski ve yeni üyeleri ile eşleri katıldı. Balo salonunun tamamen dolduğu gecede derneğe yeni üye olan isimlere plaketleri verilirken, Başkan Allıoğlu etkili bir konuşma yaptı.

15 YILA ÇOK ŞEY SIĞDIRDIK

GGYD’nin, 120 bine yakın dernek ve vakfın faaliyet gösterdiği ülkemizde bu yapıların arasından sıyrılan, öne çıkan, adından, etkinliğinden ve gücünden söz ettiren çok güçlü bir kuruluş olduğunu söyleyen Başkan Allıoğlu, “Üstelik bu başarıyı, bir STK için kısa sayılabilecek 15 yıla sığdırmıştır. GGYD emeğin, çabanın, mücadelenin, her güne yeni çalışma sığdıranların, bıkmadan usanmadan üretenlerin ürünüdür.

Son 6 yılda tam 5 kat büyüyen, üye sayısıyla salonlara sığmayan, etkinliklere doymayan bir STK’dır. Faaliyetleriyle adeta kamu yararına bir dernek gibi çalışan, yalnızca üyelerine değil toplumun tüm kesimlerine hizmet eden, iş dünyasını layıkıyla temsil ederken, kimsesizlerin kimsesizi olmayı başarabilen, üyesini birçok platformda onurla temsil eden, kardeşliğin, arkadaşlığın, yardımlaşma ve dayanışmanın merkezi haline gelebilen bir dernektir. GGYD, Türkiye’nin en verimli ve en hızlı büyüyen STK’sıdır” dedi.

ATAYA “PES ETMEYECEĞİZ” SÖZÜ

Başkan Allıoğlu konuşmasında Atatürk’ün, “Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak” sözlerine de atıfta bulunarak, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kala söz veriyoruz Atam; Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyecek, Türkiye’nin dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alması için tüm varlığımızla çalışacak, asla ve kat’a pes etmeyeceğiz” dedi.

Allıoğlu’nun bu sözleri salondan büyük alkış aldı. Gecede söz alan kurum ve kuruluş başkanları da GGYD’ den övgüyle söz etti, “Ankara’nın en aktif STK’larından biri, ne mutlu üyelerine” diye konuştu.

CENK EREN RÜZGARI

Konukların adeta şıklık yarışına girdiği gecede sahneye daha sonra ünlü şarkıcı Cenk Eren çıktı. En güzel şarkılarını genç girişimciler için söyleyen sanatçı, Ankara’da sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti, “Ben de Ankaralıyım. Yenimahalle’de büyüdüm. En güzel yıllarımdı” dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, kuruluş pastasını da GGYD’lilerle birlikte kesti. Bu güzel gecede en büyük coşku ise 10. Yıl ve İzmir Marşı’nın söylendiği dakikalar oldu. Ellerinde Türk Bayrakları ile ayağa kalkan genç girişimciler, seslerinin son perdesiyle marşlara eşlik etti.