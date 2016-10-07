15 Temmuz’un ihanetini unutacağız

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “15 Temmuz’un ne ihanetini, ne kahramanlığını unutacağız. 15 Temmuz’daki ihanet, Türkiye’nin tarih boyunca gördüğü en büyük ihanettir. Bu ihaneti yapan, düzenleyen şebekeyle bir türlü irtibatlı, iltisaklı herkesten hesap soracağız” dedi.

Ordu’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, eğitimde kalitenin artırılması için devlet olarak yardım ve yatırım yaptıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

“Devlet olarak yardım ve yatırımlarımızı yapıyoruz ama halkın ve velilerin de işin içerisinde olması hem okullarımızın hem eğitimin kalitesini yukarıya çekilmesi bakımından önemlidir. Bizim gençlerimize karşı yapacağımız en önemli yatırım, yollar, köprüler, hanlar hamamlar bırakmak olmanın ötesinde onlara çok iyi eğitim vermek, hayattaki sorunlarla başa çıkabilecek ve kendilerine çok iyi kariyer yapabilecekleri eğitim imkanlarını onlara sunmaktır. Bunun için hep beraber gayretle çalışacağız.”

15 Temmuz’da Türkiye’nin uçurumdan döndüğünü ifade eden Kurtulmuş, “Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı, bugün bu salonda hiçbirimiz yoktuk. Türkiye’nin hiçbir kurumu disiplinli bir şekilde çalışıyor, görevini icra ediyor olamayacaktı. Valiler, kaymakamlar, bizler belki hayatta bile olmayacaktık. Türkiye, büyük bir iç savaşa sürüklenecek, işgale doğru sürüklenecekti. Burada büyük cesaretle sokaklara çıkarak milli iradeden yana olan, bu milletin dirliğine, geleceğine sahip çıkan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

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