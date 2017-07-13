MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz’da darbe girişimine karşı mücadele ederken gazi olan askerlerle bir araya geldiği yemekte yaptığı konuşmada, “O gece hain darbe girişimine kahramanca direnen değerli silah arkadaşlarımızsınız.

Maalesef Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisine sızan, yuvalanan asker elbisesi giymiş bu eşkıyaların yaptığı bu hareket, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hiçbir zaman bağlamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri, askerimiz, milletine bağlı değerlerine bağlı ülkesine ve devletine bağlı bir kurum. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiçbir zaman bu darbecilerle bir olmadığını bundan sonra da olmayacağını özellikle ifade etmemiz lazım. Sizler darbe girişimini bastırmanın sembollerisiniz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz’da darbe girişimine karşı mücadele ederken gazi olan askerlerle Gazi Orduevi’nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yemekte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “O gece hain darbe girişimine kahramanca direnen değerli silah arkadaşlarımızsınız. Maalesef Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisine sızan, yuvalanan asker elbisesi giymiş bu eşkıyaların yaptığı bu hareket, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hiçbir zaman bağlamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri, askerimiz, milletine bağlı değerlerine bağlı ülkesine ve devletine bağlı bir kurum. Bu noktada bu hainlerin yaptığını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mal etmeye çalışmak beyhudedir. Bunları kabul etmeyiz. Hain darbe girişimi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yan yana getirme gayretini kesinlikle kabul etmeyiz. Bununla ilgili çabaları asla kabul etmeyiz.

TSK’NIN HİÇBİR ZAMAN BU DARBECİLERLE BİR OLMADI BUNDAN SONRA DA OLMAYACAK

Bazılarının art niyetle bazılarının da farkında olmadan bütün silahlı kuvvetleri bir darbe yanlısı gibi göstermesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu ocak Peygamber ocağıdır. Milletin göz bebeği olan ocaktır. Ocağa sızanlar oldu ama hamd olsun bu hainler, ocağı ele geçiremedi. Bundan sonra da inşallah başaramayacaklar. Tarihinin her döneminde bu tip ihanetlere bu millet maalesef maruz kalmış. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiçbir zaman bu darbecilerle bir olmadığını bundan sonra da olmayacağını özellikle ifade etmemiz lazım. Sizler darbe girişimini bastırmanın sembollerisiniz.”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Gaziler arasında, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Çolak derdest edilirken darbecilerin 2 kurşunuyla yaralanan zel kuvvetler personeli yüzbaşı Burak Akın, 7 kurşun isabet etmesine rağmen kışlasını darbecilere teslim etmeyen albay Davut Ala da yer aldı. Gazilere takdir belgesi ve şilt takdim edildi.