Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak için hatıra ormanı oluşturuldu. Darbe girişimini engellemeye çalışırken Türkiye genelinde verilen 249 şehit ve 2195 gazinin anısına, 2195 metrekare alana 249 çam fidanı dikildi.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da gerçekleştirilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Etkinlikler kapsamında Türkiye genelindeki 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak için hatıra ormanı oluşturuldu. Ankara-Kahramankazan karayolu üzerinde belirlenen alana oluşturulan hatıra ormanının fidan dikim törenine, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ilçe protokolü, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehitler ve gaziler anısına

FETÖ darbe girişimini engellemeye çalışırken Türkiye genelinde verilen 249 şehit ve 2195 gazinin anısının yaşatılacağı 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı için 2195 metrekare alana 249 çam fidanı dikildi. Başkan Ertürk ve törene katılanlar çam fidanları hep birlikte dikerek, fidanlara can suyu verdiler.

Kahraman unvanı tüm Türkiye’ye verildi

Başkan Ertürk, 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimini engellemeye çalışırken Türkiye genelindeki 249 kişinin şehit, 2195 kişinin de gazi olduğunu belirterek, “Vatanı için, bayrağı için, devleti için gözlerini dahi kırpmadan kanlarını akıtan bu kahraman kardeşlerimizin anısını yaşatmak için bir hatıra ormanı oluşturduk. Gazilerimizi ve şehitlerimi sembolize etmek için de 2195 metrekarelik bir alana 249 adet çam fidanı diktik” dedi. İlçelerinin 15 Temmuz’da tüm Türk Milleti’nin gösterdiği destansı direnişin sembolü olarak kahraman unvanına layık görüldüğünü ifade eden Ertürk, “Bu unvan ilçemizin şahsında 81 il ve 957 ilçeye verilmiştir. Tüm Türkiye’ye verilmiştir. Kahramakazan artık tüm Türkiye’yi temsil eden bir ilçedir. Bu gururu ve bu unvanın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincini ömrümüzün sonuna kadar taşıyacağız” diye konuştu.