HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay,” PKK’sı, PYD’si, IŞİD’i ya da FETÖ’sü bu saatten sonra adı ne olursa olsun, kim tarafından desteklenirse desteklensin ülkemiz üzerinde hiçbir güç oyun oynamaya kalkışmasın” dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikası tarafından FETÖ’nün hain darbe girişiminin engellenmesinin ikinci yılı dolayısıyla sendika genel merkezi konferans salonunda “15 Temmuz’u Unutma ve Unutturma Programı” düzenlendi.

Düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Arslan ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin nesiller boyunca anlatılacağını, milletin basiretli ve asaletli durarak vesayet odaklarına hiçbir şekilde boyun eğmediğini bir kez daha göstermiş olduğunu dile getirdi.

“Ömer Halisdemir hiçbir zaman ölmez”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “İki yıl önce 15 Temmuz gecesi, şerefli TSK ordumuzun içine haince gizlenmiş, sinsi güçler tarafından o gece başlatılan kalkışma neticesinde, bu topraklar için canını feda edip şehitlik mertebesine ulaşmış dedelerimizin torunları olarak bu hain darbe girişimine karşı hep birlikte dik durduk, sokağa çıktık.

Bu hainler ilk kez, Gölbaşı Polis Harekât Merkezini bombalayarak, orada polislerimizi şehit etti, daha sonra Gazi Meclisimizi bombaladı ve devamında, sokağa çıkan, bizim ülke insanlarımıza bomba ve kurşun yağdırmıştır. Bu olay, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, şiddetli bir şekilde devam etmiştir.

Ankara’da 150’ye yakın, toplamda da 250 şehidimiz var. Ömer Halis Demirler bu ülkede yetişmiş. Canını seve seve bu ülke için feda etmeye hazır bir toplumun içinden çıkmış insanlarız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Birçok Gazimiz var, onlara da Cenabı Hak’tan sağlık, sıhhat diliyorum” diye konuştu.

Artık söz dinleyen değil söz dinleten bir Türkiye olduğunu da sözlerine ekleyen Toruntay; “PKK’sı, PYD’si, IŞİD’i ya da FETÖ’sü bu saatten sonra adı ne olursa olsun, kim tarafından desteklenirse desteklensin ülkemiz üzerinde hiçbir güç oyun oynamaya kalkışmasın. Artık emir alan değil, dünyaya yön veren bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim sistem ile de ilgili konuşan Toruntay: “Ülkemizin üzerinde haince düşünceleri, sinsi planları olan insanlara karşı Türk Halkı, tankın önüne yaptığı gibi, tüfekten çıkan kurşunlara da göğsünü siper etmiştir” dedi.

“15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”

Toruntay,”Hainler, Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün canına kastetmeye yönelmiş, hatta bugünkü Savunma Bakanımız, o günkü Genelkurmay Başkanımızı bile alıkoymuşlardır Allah’a hamdolsun, bugün geldiğimiz noktada ve bugünkü sistemimizde artık, Türkiye’nin önü açık ve birlik, bütünlüğümüze yönelik ne gelirse gelsin hiçbir kimseye boyun eğmeyeceğimiz bir millet yapımız var.

Cumhurbaşkanımızın da yeni güçlü parlamentomuzun da yeni sistemle birlikte bugüne kadar yapılan darbelerin de önü kesilmiş olacak. Türkiye üzerinde oynanan oyunların hepsi bitmiştir.”

Toruntay, “Bu yaşananların hiçbirini unutmayacağız, unutturmayacağız. Nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister PYD, ister DEAŞ, ister FETÖ. Bugünkü iktidarımızla, Türkiye üzerinde oynanan oyunların hepsi bitmiştir.

Kim neyi desteklerse desteklesin, bundan sonraki süreçte artık biz de birlik, bütünlüğümüze yönelik duruşumuzla bu sürece katkı vereceğiz” ifadelerini kullanarak konuşmasını sonlandırdı.

“Bu devlet o hainleri inlerinden çıkartacak”

Programda söz alan Ak Parti Ankara milletvekili Barış Aydın,” 15 Temmuz’da bayrağına, devletine ve milletine sadık olan milletin, çocuklarının geleceğine ve ülkesine sahip çıkmak için meydanları doldurduk

Biz ülkemizin bir karış toprağını, çocuklarımızın küçücük bir umudunun kaybolmaması için aynı zamanda bütün mazlum coğrafyanın bir umudu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet dik durması için kanlarımızdaki asil kanla bu terörist gruplara bundan önce olduğu gibi bundan sonrada dimdik durarak ülkemizi en iyi şekilde savunacağız.

FETÖ’cüler dünyanın neresine kaçarsa kaçsınlar, hangi ine girerse girsinler, bu millet ve devlet onları o girdikleri inlerden bulacak, çıkartacak adaletin karşısında yargılayacak ve hesap soracak.

Aynı zamanda hakkın karşısında da hesap verecekler, bu şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak. O anaların gözyaşı çocuklarının suçlularının her biri bulunana kadar milletçe ve devletçe bu mücadele devam edecek” dedi.

“Bizim milletimiz çok büyük bir millet”

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise; “Lider taşın arkasına saklanırsa, millet dağın ardına saklanır diyen bir lidere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Yine o kara gecede liderimiz, Cumhurbaşkanımız hain darbecilerin karşısında dimdik durmuş, bir adım geriye atmamıştır.

Bizler de o gece meydanlara inerek, tankların önüne geçip ilerlemelerine fırsat vermedik ve hain kalkışmayı yekvücut olarak engelledik. Bizim milletimiz çok büyük bir millet” dedi.

Programda son olarak söz alan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ise konuşmasında dış güçlerin tarih boyunca bölgemizde ve özellikle de ülkemiz üzerinde emelleri olduğuna dikkat çekti.

Başkan Aslan; “Oynanan oyunların, yapılan planların farkında olmalıyız. Bir olmalıyız. Ancak bu şekilde üzerimize gelen saldırılara karşı direnebilir, bağımsızlığımıza sahip çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.