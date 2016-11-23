15 Temmuz Gazisi Derya Ovacıklı’ya öğretmenler günü sürprizi

Öğretmenler günü nedeniyle Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri 4 aydır hastanesinde tedavi gören 15 Temmuz gazisi Derya Ovacıklıya sürpriz yaprak öğretmenler gününü kutladı.

15 Temmuz Gecesi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kalkışılan hain darbe girişimini sırasında vatandaşlar, Akıncı 4’ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi verilmişti.

Açılan ateş sonucu Kahramankazan Belediyesi Meclis Üyesi Derya Ovacıklı olay günü yaralanmıştı. 4 aydır hastanede tedavi gören ve yaklaşık 6 ay daha tedavi göreceği öğrenilen Ovacıklı’ya öğretmenler günü nedeniyle öğrenciler sürpriz yaptı.

Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Ovacıklı’yı odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında bazı öğrencilerde çok kalabalık olur gerekçesiyle hastane bahçesinde beklemek zorunda kaldı.

Duygusal anlara sahne olan ziyaret sırasında Ovacıklı’da öğretmenler günü programı nedeniyle video aracılığıyla öğretmenlere kutlama mesajı gönderdi.

Ayyıldız Anadolu Lisesi Tarih ve Felsefe öğretmenleri Çiğdem Ormanoğlu, Şerafettin Arıdil ile öğrenciler Zeynep Bölükbaşı ve Mehmet Çoşkuer hastane odasında Ovacıklı’yı ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerin selamını iletti. O karanlık geceyi unutturmamak adına ve günün anlam ve önemini belirten iyi bir ziyaret olduğunu belirten Felsefe Öğretmeni Çiğdem Ormanoğlu, tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin ziyaret şansı olmadığı için video aracılığıyla öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize Derya hanımın mesajını iletmek istedik, bizler ve Derya hanım için çok iyi moral olduğunu düşünüyorum.

Öğretmenlik mesleğini tercihinde ilkokul öğretmeni Yasemin Asil’e borçlu olduğu söyleyen Derya Ovacıklı “İlkokula başladığında 5,5 yaşındaydım. Öğretmenim bana bir anne şevkatiyle yaklaştı ve hayatımda çok büyük etkisi oldu. Öğretmenliği bir meslek değil bir yaşam tarzı olarak benimsedim. Bu düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum”dedi.

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