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15 Temmuz fotoğrafları Hamamönü Sanat Galerisi’nde

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15 Temmuz fotoğrafları Hamamönü Sanat Galerisi’nde

Ankara’nın en gözde kültür ve sanat mekanlarından biri olan Hamamönü Sanat Galerisi, önemli bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği fotoğraf sergisi, Hamamönü Sanat Galerisi’nde açıldı.

En çarpıcı kareler burada

15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi isimli sergi, birbirinden anlamlı fotoğraf kareleriyle dikkat çekti. Yaklaşık 50 çalışmanın bulunduğu sergide darbe girişimi gecesinde ve sonrasında çekilen fotoğraflar yer aldı.

15 Temmuz fotoğrafları Hamamönü Sanat Galerisi’nde
15 Temmuz fotoğrafları Hamamönü Sanat Galerisi’nde

Ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa dökülen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı’nda tankın önüne yatan Metin Doğan, Demokrasi Mitingi’ne katılan milyonlar ve siyasilerin birlik mesajları fotoğraf karelerine yansıdı.

15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi isimli sergi, Ocak ayının ilk haftasına kadar sanatseverleri ağırlayacak.

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