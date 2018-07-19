Başkan Tiryaki, Ak Parti İlçe Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile düzenlenen anma programına katıldı. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı için kendini siper eden kahraman şehitlerimiz bir kez daha minnet ve rahmetle anıldı. Şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerinin her zaman yanında olunduğu bir kez daha vurgulandı. Başkan Tiryaki yaptığı konuşmada, “Uyanık ve akıllı olmayı sürdürmeliyiz. 15 Temmuz unutulmayacak, unutturulmayacaktır.” dedi.

Törene Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca’nın yanı sıra, Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 26’ncı dönem milletvekili Ahmet Gündoğdu, canını hiçe sayarak darbeye karşı duran Altındağlı vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Konukların duygulu anlar yaşayarak gezdikleri fotoğraf sergisi ile başlayan tören, şehitler için okunan Kuran Tilaveti ile devam etti. Program, film gösterimi ile gazi ve şehit yakınlarının konuşmaları ile sürdü.

“Unutmayacağız, unutturmayacağız”

İstiklal Marşı’ndan dizeler okuyarak sözlerine başlayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, şöyle konuştu:

“Bu memleketin mayası imanla yoğrulmuştur. 15 Temmuz gecesi, Türkiye’nin tarihinde hiç unutulmaması gereken çok ama çok önemli bir gecedir. Bu vatanın ekmeğini yiyip suyunu içen kalleşlerin, masum halka ateş açtığı, tankları insanların üzerine sürdüğü, halkın üzerine, TBMM’ne, Emniyet’e, Külliye’ye bombalar yağdırdığı karanlık bir gecedir. Yüzlerce şehit verdik, binlerce gazimiz var.

“Türk milleti olarak bizim akıllı olmamız, dimdik ayakta durmamız lazım.”

Bundan 20 yıl sonra doğan çocuk bile bu geceyi bilmelidir, öğrenmelidir ki Türkiye benzer acıları tekrar yaşamasın. Adı ister FETÖ olsun ister başka yapılanmalar olsun, cemaatlere, bu tür kuruluşlara karşı bizlerin her zaman uyanık olması lazım. Ben Altındağ’da, sizin bize emanet ettiğiniz hiçbir kuruşu, vatandaşa hizmet dışında, bu tür kuruluşların, cemaatlerin hiçbirine harcamadım, harcatmadım. Bize de çok geldiler. Çalışma arkadaşlarım bilir. Biz mesafemizi hep koruduk. Ben 30 yıldır uzak duruyorum bu kişilerden. Hainler hainliklerini yaptılar, yapacaklar da. Bu hainler eksik olmayacak; bunun bilinmesi lazım. Onun için bizim Türk milleti olarak akıllı olmamız, dimdik ayakta durmamız lazım. Bu vesile ile Altındağ’ın kahraman şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyorum, ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.” dedi.