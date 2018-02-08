Her yıl 15 bin bebek kalp hastası olarak doğuyor

Türkiye’de bir yılda ortalama 15 bin bebek kalp hastası olarak dünyaya geldiğini belirten Prof. Dr. Zübeyir Kılıç şöyle konuştu:

“Her canlı doğan 1000 bebekten yaklaşık olarak 10’unda doğuştan kalp hastalığı görülüyor ve ölüme neden olan doğumsal hastalıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde bir yılda ortalama 15 bin bebek doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya geliyor. Anne, baba veya kardeşlerinde doğuştan kalp hastalığı varsa, doğacak bebeklerde risk oranı artıyor. Kalpteki delikler, kalp kapakçılarındaki ve damarlarındaki darlıklar bu anomalilerin önemli kısmını oluşturur. Bazı durumlarda ise kalpteki bir odacığın, kapağın, damarın hiç gelişmemiş olması gibi daha ağır ve karmaşık anomaliler söz konusu olabilir.”