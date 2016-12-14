15-12-2016 İHALE İPTAL İLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

İHALE İPTAL İLANI

IP TABANLI SANTRAL VE ÇAĞRI MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL

BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

IP TABANLI SANTRAL VE ÇAĞRI MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası: 2016/480933

1- İdarenin

a) Adresi: HIPODROM CAD. 115 06330 YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası: 3123031000 – 3123031063

c) Elektronik posta adresi: info@tpe.gov.tr

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 23.11.2016 – 3237

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :: SONSÖZ – 23.11.2016

3- İhale İptal Tarihi: 13.12.2016

4- İptal nedeni veya nedenleri

Teknik Şartnamedeki değişiklikler nedeniyle söz konusu ihale iptal edilmiştir

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