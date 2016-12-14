15-12-2016 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2016 gün ve 2353 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, Halaçlı-Velihimmetli-Çayırlı Mahalleleri, Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği” Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

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