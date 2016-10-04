140 öğrencili okulda tek öğretmen

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, 140 öğrencisi bulunan 2 derslikli Kalfalar İlkokulu’nda sadece Mustafa Demirböken ücretli öğretmenlik yapıyor. 3 kez öğretmen ataması yapılan ve elektrik ile suyu bulunmayan okuldaki fiziki şartlar nedeniyle kimse görev yapmak istemezken, öğrenciler aynı sırada 4 ya da 5 kişi oturarak eğitim alıyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kalfalar Mahallesi’ndeki 2 derslikli ilkokula Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 kez öğretmen ataması yapıldı. Ancak ataması yapılan öğretmenler, elektrik ve suyu bulunmayan okulun fizik şartları ile ilçe merkezine uzaklığı nedeniyle görev yapmak istemedi. 140 öğrencisi bulunan ancak pamuk hasadı nedeniyle şu anda 70 öğrencinin gittiği okulda sadece Mustafa Demirböken ücretli öğretmenlik yapıyor. Öğretmen Demirböken, bütün sınıflara ayrı ayrı ders verirken, öğrenciler 4 ve 5 kişi aynı sırada oturarak eğitim alıyor.

Okulda sağlıklı eğitim veremediğini söyleyen ücretli öğretmen Mustafa Demirböken, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Demirböken, tek başına görev yaptığı okuldaki tüm sınıf ve branşlarda eğitim verdiğini belirterek, şöyle dedi:

“Şu anda sınıfta 70 öğrencimiz eğitim görüyor, 70 öğrencimiz ise aileleri ile birlikte tarım işçiliğinde çalışıyor. Tek öğretmen olarak eğitim vermeye çalışıyorum. Sınıf çok kalabalık olduğu için doğru düzgün eğitim veremiyorum. Yetkililerden bu sorunun çözülmesi ve okula öğretmen göndermelerini istiyoruz.”

Aynı sırada 4 ya da 5’erli oturan öğrenciler ise sıkıştıkları için ders yapamadıklarını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okula 3 kez öğretmen ataması yapıldığını ancak kimsenin okulun uzaklığı ve fiziki durumu nedeniyle çalışmak istemediğini kaydetti.

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