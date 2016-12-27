14 yılın sonunda Kral Çıplak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, hükümetin ekonomideki sorunları görmezden gelmek yerine, kabul ederek çözüm üretmesi gerektiğini belirterek, “O pembe tablo tasviri tüm gerçekleriyle ortaya çıktı, 14 yıl ve işte kral çıplak” dedi.

Karabıyık, yaptığı açıklamada tartışılan başkanlık sistemini eleştirdi. Başkanlığın hem sivil hem de siyasi muhalefetin zor yapıldığı, hukukun üstünlüğünün değil üstünlerin hukukunun ön planda olduğu bir rejim olarak tanımlayan Karabıyık, bu sistemin ekonomi açısından da bir iyileşme sağlamayacağını kaydetti.

Karabıyık, “Zaten sorunlu olan ekonomik aktivite, gelir dağılımı, büyüme oranı dış ticaret ve ödemeler dengesi de olumsuz etkileyecektir. Başkanlıkla yönetilen ülkeler, parlamenter sisteme kıyasla yönetilen ülkelere göre ekonomik açıdan oldukça kötü. Büyüme oranları başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde daha düşük, enflasyon oranları daha yüksek” dedi.

-“GELİR DAĞILIMI FARKI BAŞKALIK SİSTEMLERİNDE FAZLA”-

İki sistem gelir dağılımı açısından değerlendirildiğinde de çok büyük farklar olduğunu belirten Karabıyık, “Başkanlık sistemi özelikle parlamenter sistemle yönetilen ülkelere kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha bozuk bir geliri sergiliyor. İşte bu nedenle, başkanlık sitemini tüm olumsuzluklarıyla birlikte tartışırken, milli menfaatlerimize, dokumuza tarihimize uyumlu mu bu da değerlendirilmeli. Siyasi istikrar ve ekonomi üzerindeki etkilerini de tartışmak gerekli” dedi.

-“DOLARIN İSTİKRAR GÖRMESİ, GÜVEN DUYMASI LAZIM”-

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetme hızının da diğer ülkelere göre daha yüksek olduğunu ifade eden Karabıyık, şunları kaydetti:

“Dolar Türkiye’ye kar elde etmek için yabancıların yatırımlarıyla geliyordu ve Türkiye de yabancıların söz konusu tasarruflarını kullanarak cari açığını dengeliyor yani yamalıyor ya da daha açık bir ifade ile günü kurtarıyordu. Dolar Türkiye’ye doğrudan yani kalıcı yatırımlardan ziyade dolaylı, kısa vadeli yani borsaya, faize geliyor, kazanıp çıkıp gidiyor. Uzun vadeli gelmesi için istikrar görmesi, güven duyması ve kar ihtimali görmesi lazım. Son dönemde yatırımcı daha az geliyor, mevcut yatırımcıları da çekiyor. Bu durumda da Türkiye’de dolar azalıyor ve değeri artıyor. Neden artık yatırımcı gelmeyi tercih etmiyor dersek cevabı şu, Türkiye’de yatırımcının gözüyle rahatsız edici durumlar var.”

-“BAŞKANLIK SİSTEMİ BİR MUCİZE İLAÇ DEĞİL”-

Karabıyık, darbe girişiminin etkilerinin sürüdüğünü ve OHAL’in de kötüye kullanıldığını belirtirken şöyle devam etti:

“Ülkede gerilim yüksek, terör var, AB ile sorunlar var, dış ülkeler ile sorunlar var. Kaldı ki bu kadar sorunu çözmek için önce yönetenlerin sorunu görmezden gelmemesi, kabul ederek çözüm üretmesi gerekir. Ancak Cumhurbaşkanı da Başbakan da ‘önemli bir sorun yok’ diyorlar. Özellikle Başbakan’ın bütçe konuşması ağızları bir karış açıkta bıraktı, ‘Türkiye’de ekonomik sorun yok, elle gelen düğün bayram’ demişti. Eğer sorun yoksa Ekonomi Koordinasyon Kurulu neden bu kadar sık toplanıyor? Kimi kandırıyorlar? Vatandaşı uyutmaya devam mı? O pembe tablo tasviri tüm gerçekleriyle ortaya çıktı, 14 yıl ve işte kral çıplak.

Şimdi de iktidar FETÖ’den teröre, ekonomiden biten hukuk sistemine kadar hem suçlu hem güçlü. Düzeltmek şöyle dursun, ülkeyi yeni bir maceraya ve başkanlık sistemi ambalajına paketlenmiş tek adam rejime götürme telaşındalar.

Başkanlık sistemini iktidarın bir mucize ilaç olarak sunması ve bu konuda vatandaşı aldatması bir tarafa, diğer taraftan iktisadi kalkınmanın özünde özgürlükler ve özgür bir ekonomik sistem olduğunu da unutmayalım. Yine saydamlık, katılımcılık, yöneticilerin hesap verebilmesi bunların hepsi önemli.”

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