14 Şehidimizin nedeni Amerika’nın rakka açıklaması

Büyük gaflet

Fırat Kalkanı harekâtında iki ayrı operasyon 14 şehit ve 33 yaralı vermemizin nedeni çok çarpıcı çıktı.

Amerika’nın sözcüsü yaptığı bir açıklamada DEAŞ’ın Suriye’deki Başkenti Rakka’ya yapılması düşünülen harekâtın 2017 Nisan veya Mayıs’a ertelendiğini duyurdu.

Bu düşmana ipucu veren çok hatalı bir açıklamaydı.

Askeri yetkililerden aldığım bilgiye göre El Bab’ın en önemli ve askeri açıdan stratejik konumdaki bölgeye hâkim bir tepede ve eski hastane binasında DEAŞ militanları son direnişlerini yapıyorlardı.

Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) El Bab’ı ele geçirmek ve DEAŞ’ı tamamen temizlemek üzere idi.

Kalan yaklaşık 200 civarında teröristin temizlenmesi de kısa sürecekti. Ancak Amerika’nın Rakka açıklaması sonrası DEAŞ terör örgütü 1.500 militanını askeri araçlarını, canlı bomba ve bomba yüklü araçlarını El Bab’a destek için gönderdi.

Bu durum istihbarat alındı ama hava desteği istediğimiz Amerika ve Koalisyona ait savaş uçakları TSK’nın çağrısına rağmen El Bab’daki teröristlere desteğe gelen yaklaşık bin 500 militanı engellemek için savaş uçaklarını göndermedi. Destek sortileri yapmadı.

Askeri kaynaklardan alınan güvenilir bilgilere göre 138 DEAŞ’lı terörist öldürülmesi ancak 14 Şehidimizin verilmesi işte Amerika’nın bu gafil ve talihsiz açıklaması üzerine güçlenen DEAŞ’lı teröristlerin yaptığı büyük çaplı saldırı sonucunda meydana geldi.

Amerika’nın Rakka açıklaması sonrasında PYD/PKK terör örgütü de aynı şekilde Münbiç’e Rakka’dan takviye terörist takviyesi yaptı. Yaklaşık 2 bin militanını Münbiç’e kaydırdı.

Amerika bu stratejik hata ile de kalmadı ve “insani yardım” adı altında PYD/YPG bölgesine havadan ikmal yaptı.

Bölge kaynaklarından alınan görüntülerde ise “insani yardım” denilerek terör örgütüne ulaştırılan dev kolilerde silah ve mühimmat desteği yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Birleşmiş Milletlerin 51 sayılı kararı çerçevesinde dünyanın en tehlikeli terör örgütü ilan ettiği DEAŞ’a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı harekâtını yürütürken başka önemli bir gerçek daha ortaya çıktı ki bu da Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ ile mücadelede yalnız bırakılmaktadır.

Bölgede PYD/YPG’ye Amerika birlikleri tarafından gönderilen güya DEAŞ ile mücadele için gönderilen silah ve mühimmatın bu terör örgütü tarafından PKK’ya ulaştırıldığı ilişkin istihbarat raporları, fotoğraflar ve videolar ile Amerika yönetimine geçtiğimiz aylarda iletilmişti.

DEAŞ terör örgütü ile mücadelede Amerikan ordusuna ait üst düzey bir subay da Suriye operasyonlarına eş güdümü sağlamak için Türkiye’de görevlendirilmişti.

Fırat kalkanı harekâtında verilen şehitler ile DEAŞ konusunda yapılan hatalar gösteriyor ki bu Amerikalı subayın da terörle mücadeleye faydası dokunmuyor.

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