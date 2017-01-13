14-1-2017-T.C.ANKARA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN528519

T.C.ANKARA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

ESAS NO :2016/457 Esas

Davacı ile Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizce nüfus davasının yapılan yargılaması sonucunda;Ankara ili Kalecik ilçesi Kılçak mah. cilt no:48 hane no:1 birey sıra no:176 ‘de nüfusa kayıtlı Miktat ve Zuhal 15/08/1998 doğumlu 12445195326 TC Kimlik numaralı Keziban Koç’un adının “BUĞLEM ASYA” olarak düzeltilmesine, karar verilmiştir. İlan olunur. 11/01/2017

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 528519) www.ilan.gov.tr

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...