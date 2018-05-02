7’den 70’e her yaştan sporcuyu barındıran dünyada Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’da kemer sınavının 13.’üncüsü gerçekleşti.

Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen kemer sınavında bir üst kemere çıkmak isteyen toplam 108 Alp ve Almıla’dan altmış beşi mavi, otuzu sarı,onu kırmızı kemere katılırken, bir Alp ve Almıla dört renkli kemere, biri siyah kür 1 kemere, yine bir Alp ve Almıla’da siyah kür 2 kemere katıldı.Eski Türk dövüş tekniklerinden esinlenen “Sayokan” sporuyla Osmanlı tokadı da ringlerde yeniden uygulandı.2013 yılında kurulan toplamda 460 aktif üyesi bulunan Mamak Sayokan Topluluğu sporcularından kemer sınavında kuşaklarını bağlayan sporcular, sertifikalarını almaya hak kazandı.

Ata sporu Mamak’ta

Sayokan sporu ile çocuklar ve gençlerin sporun yanı sıra kendi kültürel değerlerini de öğrendiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Farklı branşlarda sportif çalışmalarımızla ilçemizde spora verdiğimiz değeri herkese gösterdik. Gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Sayokan sporunun sadece bir spor branşı değil, milletimize ve tarihimize dair her şeyin bulunduğu bir savaş sanatı olduğunun altını çizen Sayokan Topluluğu Eğitmeni Murat Çekiç, “Tamamen kültürümüzle yoğrulmuş bir sporla birlikte vatanını ve milletini seven sporcular yetiştiriyoruz” dedi.