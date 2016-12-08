13 bin mülteci kayıp

YUNANİSTAN’IN sığınmacı kamplarında kayıtlı olan ancak bulunamayan 13 bin mültecinin, Avrupa’nın iç bölgelerine sığındığı tahmin ediliyor.

Yunanistan resmi makamlarınca ülkede 63 bin sığınmacı ağırlandığı iddia ediliyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, göçmen konularından sorumlu yetkililerin araştırmaları sonucu, bu sığınmacıların yalnız 50 bini saptanabildi. Araştırmacıların izini bulamadığı diğer sığınmacıların, Yunanistan’ın iç bölgelerine ya da diğer Avrupa ülkelerine kaçtıkları sanılıyor. Göçmenlerden sorumlu yetkililere göre Avrupa’nın sınırı olan Yunanistan, çoğu sığınmacı için hedef ülke değil, hedefe ulaşmak için aşılması gereken geçit olarak görülüyor.

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