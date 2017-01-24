121 DEAŞ hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos’ta başlatılan ve 154 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nda, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Karadan ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ’a ait 107 hedef, havadan ise Türk savaş uçakları 9, koalisyon ülkelerinin savaş uçakları ise 5 hedefe hava harekatı düzenlendi. 13 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

“Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen toplam 107 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 9 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, 9 barınma yeri imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Bzagah ve Kabr al Murki bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 5 hava harekâtı sonucunda, 1 mühimmat yüklü araç, 1 bina ve 2 adet havan imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekât kapsamında tespiti yapılan 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”