Merkezin Müdürü Halim Soltekin: 120 yıldır “demir ağların sürücüleri”ni yetiştiriyorlar

Eskişehir’de 1896’da kurulan TCDD Eğitim Merkezi’nde, yılda bin 500 demiryolu personeline uygulamalı eğitim veriliyor.

Merkezin Müdürü Halim Soltekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin ilk eğitimlerini kurulduğu 1896’da vermeye başladığını belirterek 120 yıldır demiryollarına başta makinist olmak üzere personel yetiştirdiklerini söyledi.

Teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini ifade eden Soltekin, “KPSS ile kurumumuza atanan makinistler, temel eğitime alınıyor. TCDD’nin ülkemizde 8 bölge müdürlüğü bulunuyor. Bunlara bağlı birçok çalışanı var. Söz konusu çalışanlar, Eskişehir’de bulunan merkezimizdeki eğitimlere katılıyor.” dedi.

Soltekin, teorik eğitimlerin sınıf ortamlarında yapıldığını aktararak “Uygulamalı eğitimlerde gerçek lokomotifleri, vagonları, kumanda merkezleri ve simülatörleri kullanıyoruz. Yılda bin 500 personelin eğitimini gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki makinistlerin tamamını eğitiyoruz. İsteğe ve özel koşullara göre YHT makinisti ya da eğitici olabiliyorlar.” diye konuştu.

Makinist eğitimlerinde ilk kez 1992’de simülatör kullanmaya başlandıklarını dile getiren Soltekin, makinistlerin sınıflarda teorik olarak gördükleri eğitimi simülatörlerde pekiştirdiğini söyledi.

Gelecek yıl 20 simülatör devreye girecek

Merkezde 6 simülatör bulunduğunu anlatan Soltekin, şöyle devam etti:

“Bunlardan 4’ü hareketli, 2’si hareketsiz. Bunlardan da 3’ü dizel elektrikli, 2’si elektrikli, 1’i de YHT tipidir. 2017’de çok amaçlı masa tipi 20 simülatörümüz de devreye girecek. Simülatör eğitimleri faydalı oluyor. Kursiyerlere teorik olarak verdiğimiz bilgiler, bilimsel nitelikli eğitim uygulamaları, simülatörlerle pekiştiriliyor. Teknik arızaları, gerçekte büyük can ve mal kaybına yol açabilecek hataları kursiyerlere gösterebiliyoruz. Kursiyerlere demiryolu trafik işletme sistemi içinde emniyetli treni kullanma yeteneği kazandırıyoruz. Makinist adaylarının performanslarının, objektif standartlarda bilgisayar vasıtasıyla değerlendirme olanağı sağlanıyor. Usta-çırak ilişkisine ağırlık veren klasik eğitime göre daha kısa sürede ve ekonomik koşullarda makinist yetiştiriyoruz.”

Soltekin, makinistlerin bilgi ve beceri standartlarını yükselterek görevlerini daha bilinçli ve verimli yapabilmelerini sağladıklarını aktardı.

Olası kazaya karşı eğitim alıyorlar

TCDD Eğitim Merkezi eğiticisi Kamil Esen de demiryollarında makinist yetiştirmenin önemine değinerek makinistlere yönelik bütün eğitimleri merkezde verdiklerini söyledi.

Bir makinist adayını en alt seviyeden YHT kullanabilir seviyeye getirdiklerine işaret eden Esen, “Makinist hazırlama kurslarımız da var. Her tren setinin ya da ana hat lokomotifinin 2 ila 5 hafta arasında değişen eğitimleri var.” dedi.

Eğitim için Malatya’dan Eskişehir’e gelen makinist Emre Yenice ise Eskişehir’de simülatör eğitimi için bulunduğunu ifade ederek eğitimlerde tren sürüş tekniklerini öğrendiklerini dile getirdi.

Simülatörlerde gelecekte karşılaşabilecek kaza ve yol unsurlarına ilişkin eğitimler de aldıklarını aktaran Yenice, “Ne gibi önemler alabileceğimizi öğreniyoruz. Gelecekte yaşayabileceğimiz olası durumlar karşısında simülatörler sayesinde nasıl davranabileceğimizi görüyoruz.” diye konuştu.

Sivas’tan gelen makinist Beytullah Kurnaz da TCDD Eğitim Merkezi’ndeki eğitimin verimli geçtiğini anlattı.

Simülatör eğitimlerinin çok faydalı olduğuna dikkati çeken Kurnaz, “Gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz kazaları ve arızaları simülatör sayesinde görebiliyoruz. Buradaki eğitimler sayesinde devletin kaza karşısında alacağı maddi kaybın da önüne geçiliyor.” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul’dan gelen makinist Özcan Acar ise eğitimler sayesinde daha verimli ve güvenli tren kullanmayı öğrendiklerini belirterek simülatör eğitimlerinin çok faydalı olduğunu kaydetti.

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