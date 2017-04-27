12. Vodafon İstanbul Yarı Maratonu'nda hedef 1 saat barajı

Türkiye’de parkur rekoru açısından en hızlı 21 kilometre yarışı konumundaki Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl önemli isimler yarışacak.

Mücadelede ilk kez bir saatin altında yarı maraton finişi bekleniyor. 30 Nisan Pazar günü koşulacak ve beş bin kişinin yarışması beklenen 12. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, İstanbul’un tarihi yarımadasını çevreleyen bir parkurda gerçekleştirilecek.

Yenikapı’da başlayacak koşu Kumkapı, Eminönü, Unkapanı ve Balat istikametinde Eyüp’e ulaştıktan sonra Feshane’den yapılan dönüşle aynı rotayı tersten takip ederek başlangıç noktasında sona erecek.

Geçen yıl milli atlet Ali Kaya’nın 1:00:16’lık Türkiye rekorunu gerçekleştirdiği İstanbul Yarı Maratonu’nda bu mesafenin dünya rekortmeni Zersenay Tadesse koşmuştu. Bu yılki yarışta yine üst düzeyde isimlerin mücadelede yer alması bekleniyor.

Erkeklerde yarışın son galibi Ali Kaya’nın dışında Avrupa ikincisi milli atlet Kaan Kigen Özbilen (PB 59:58) de bu yıl piste çıkacak. İki milli atletin rakipleri arasında daha önce bir saatin altında 21.1 kilometreyi koşan beş isim bulunuyor.

Bir saatin altına inen katılımcılar arasında İstanbul’da hem yarı maraton, hem de maraton kazanan Kenya kökenli Azeri atlet Evans Kiplagat (PB 59:56), geçen yıl Valencia Yarı Maratonu’nda ipi göğüsleyen Edwin Kipsang Rotich (PB 59:32) ve 2016 Prag Yarı Maratonu’nun galibi Etiyopyalı Adugna Bikila (PB 59:40) da parkura çıkacak.

Bu atletlerle birlikte yarışta Türkiye’de ilk kez bir saat barajının altına inilmesi ana hedeflerden biri olarak belirlenmiş durumda.

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