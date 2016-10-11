12 Ekim’den itibaren görevlerine başlayabilecekler

Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerin, 12 Ekim’den itibaren görevlerine başlayabileceklerini duyurdu.

MEB’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, ataması gerçekleştirilen 18 bin 506 öğretmenin kararnamelerinin 11 Ekim saat 17.00 itibariyle valiliklere gönderileceği belirtilerek, “12 Ekim Çarşamba günü sözleşme metnini imzalayan ve gerekli belgelerini teslim eden öğretmenlerimiz görevlerine başlayabileceklerdir. Atanan öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılar dileriz” denildi.

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