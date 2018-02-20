Kitaplar, insanlığın dünya kültür mirası olarak,geçmişi bugüne ve geleceğe taşıyan tarihi belgelerdir. Bütün alanlarda üretilen yazılı kaynaklar, düşünce tarihine ve uygarlığa değerler katarlar. Tarih yazının icadı ile başlatılır.

Yazı, kitaplar aracılığı ile kalıcı hale gelir.İnsanlar kitapları okuyarak,kültürleri,uygarlıkları,inançları yakından tanıyarak sevgi ve dostluk anlayışı ile evrensele ulaşırlar. Kitap fuarları ve sahaflar bu alanda en büyük hizmeti yerine getirirler.

Eylül Fuarcılık tarafından 16-25 Şubat 2018 tarihleri arasında ATO Congresium’da düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunu bir araya getirecek. On gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte 1000’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Kültür Başkenti Ankara projesine katkılar sağlayacak.

20 ‘den fazla Sahafın katılacağı festivali ile birlikte düzenlenecek olan fuar, kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları hizmet verecek. Okurlar, araştırmacılar, bilim adamları ve öğrenciler, birbirinden ilginç sahaf stantlarıyla karşılaşarak ilgi duydukları eserlere kavuşabilecekler.Kitap ve okuyucu dostluğu gelişecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, İLESAM ve Avrasya Yazarlar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 12. Ankara Kitap Fuarı’nın onur yazarı Atilla Dorsay. Yazarın okurları ve hayranları fuarda kendisiyle tanışma ve söyleşme olanağı bulacak. 16 Şubat Cuma günü gerçekleşecek fuar resmi açılış töreni sonrasında Ankara’daki bazı sinema sanatçılarına ise teşekkür plaketi takdim edilecek.

ULUSLARARASI KONUK, ÜNLÜ YAZAR DMİTRY GLUKHOVSKY

Ankara Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından oldukça önemli bir yazarı ağırlayacak. 1979 doğumlu Rus gazeteci ve bilim-kurgu roman yazarı Dmitry Glukhovsky’nin kitapları kamuoyunda ‘çok satan değil, kapışılan’ olarak tanımlanıyor. Yazarın en çok bilinen romanı ise Metro 2033. 25 farklı dile çevrilen ve 3 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşan roman, yazarı tarafından 18 yaşında yazılmaya başlanmış.

Geleneksel olarak her kitap fuarında, dünyaca ünlü bir yazar konuk olarak okuyucularla buluşmakta ve fuarlara heyacan katmaktadır.Ne mutlu bu yazarlara ve karşılaşan okuyuculara.

Türkiye’nin en ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programları düzenleneceği fuarın bu sene 400 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Fuarın girişi hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak.

Kitapları,yazarları ve okuyucuları buluşturan kitap fuarları, ülkemizin her yanında açılmalıdır.