12-9-2016-Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 431787

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğü 2016 İLAN LİSTESİ (07/09/2016)

İhbarname Fiş No Vergi K.No V.Kodu Vergi Dönemi Soyadı-Adı(Unvanı) Vergi Toplamı Ceza Toplamı Adres

2016090613D6w0000003 3700069184 0001 01/2010-12/2010 Zeki ERSOY 4.149,00 TL 4.149,00 TL 8.298,00 TL ÖRNEK MAH. BABÜR CAD.NO:65/6 ALTINDAĞ/ANKARA

2016090613D6w0000010 3700069184 0015 02/2010-02/2010 Zeki ERSOY 4.050,00 TL 4.050,00 TL 8.100,00 TL ÖRNEK MAH. BABÜR CAD.NO:65/6 ALTINDAĞ/ANKARA

2016090613D6w0000012 3700069184 0015 04/2010-04/2010 Zeki ERSOY 8.280,00 TL 8.280,00 TL 16.560,00 TL ÖRNEK MAH. BABÜR CAD.NO:65/6 ALTINDAĞ/ANKARA

2016090713D6w0000007 3700069184 0015 01/2010-01/2010 Zeki ERSOY 4.050,00 TL 4.050,00 TL 8.100,00 TL ÖRNEK MAH. BABÜR CAD.NO:65/6 ALTINDAĞ/ANKARA

2016090613D6w0000013 3700069184 0015 10/2010-10/2010 Zeki ERSOY 4.050,00 TL 4.050,00 TL 8.100,00 TL ÖRNEK MAH. BABÜR CAD.NO:65/6 ALTINDAĞ/ANKARA

2016090613D6w0000016 3460057626 0015 01/2010-01/2010 Yusuf ERDEN 7.380,00 TL 7.380,00 TL 14.760,00 TL KAVACIKSUBAYEVLERİ ÜSKÜDAR SOK. NO:25/5 KEÇİÖREN/ANKARA

2016090713D6z0000001 6370129316 0010 01/2010-12/2010 Mustafa OKCANOĞLU 4.263,56 TL 4.263,56 TL 8.527,12 TL ATATÜRK MAH. ÇİÇEK SK. No:25/5 SİNCAN/ANKARA

2016090713D6z0000002 6370129316 0033 10/2010-12/2010 Mustafa OKCANOĞLU 4.263,56 TL 4.263,56 TL 8.527,12 TL ATATÜRK MAH. ÇİÇEK SK. No:25/5 SİNCAN/ANKARA

2016090713D6t0000002 0800078172 0001 01/2010-12/2010 Seyfi ARMUTÇU 3.547,14 TL 3.547,14 TL 7.094,28 TL MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:63/14 PURSAKLAR/ANKARA

Yukarıda; Ad, Soyad / Unvanı yazılı Dışkapı Vergi Dairesi Müküllefleri adına düzenlenen Vergi/Ceza ihbarnameleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir. 213 Sayılı VUK’nun 103,104,105 ve 106. Madddeleri gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bizzat veya bilvekale veya taahhütlü posta veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususları ihtar olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 431787) www.bik.gov.tr

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