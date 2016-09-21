112’ye gelen çağrıların yüzde 75’i gereksiz

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Sivas Valisi Davut Gül, polis, itfaiye, jandarma ve acil sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen aylık 100 bin çağrıdan 75 bininin asılsız olduğunu belirtti.

Acil Çağrı Merkezi koordinasyon toplantısına katılan ve merkezi gezen Gül, basın mensuplarına, Sivas’ta bütün acil çağrıların 112 numarası altında tek çatıda toplandığını söyledi.

Emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri için tüm acil çağrılarının bu merkeze yapıldığını aktaran Vali Gül, “112 arandığında ilgili birime yönlendirilerek, vatandaşa daha kolay ve seri hizmet verilmesi amaçlanıyor.” dedi.

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112 Acil Çağrı Merkezi’nin olası kriz dönemlerinde kullanılabilecek altyapıya sahip olduğunu dile getiren Davut Gül, bunların yanı sıra verilerin kontrol altına aldığını ve muhafaza edildiğini belirtti.

Merkeze, İçişleri Bakanlığının finansmanıyla Özel İdare tarafından ek yatırım yapılacağını aktaran Gül, yatırımın ihalesinin bu yıl yapılacağını ve 2 yıl içerisinde de tamamlanacağını ifade etti.

Vali Gül, bina tamamlandığında 17 ilin verilerinin Sivas’ta muhafaza edileceği bilgisini de paylaştı.

Gereksiz çağrılara dikkati çekti

Vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gereksiz ve asılsız ihbarda bulunmamalarını isteyen Gül, şunları kaydetti:

“Merkezimize aylık 100 bin civarında arama geliyor. Bu aramaların yüzde 75’i gereksiz ve sağlıklı olmayan aramalar. Vatandaşlarımız bu konuda daha duyarlı olursa ve bu hatları meşgul etmezlerse hem arkadaşlarımızı yormamış olacaklar hem de o saat içerisinde gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşımıza biz daha çabuk ulaşmış olacağız. Bu konuda hassasiyet istiyorum, gereksiz yere bu hattın meşgul edilmemesini rica ediyorum.”

Toplantıya Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

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