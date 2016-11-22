111 hakim ve savcının dosyası Ankara’ya gönderildi

Gaziantep’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 70’i tutuklu 111 hakim ve savcı hakkındaki dosya, yetkisizlik kararı verilerek Ankara’ya gönderildi.

15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturmalarda, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 111 hakim ve savcı gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen hakim ve savcılardan 70’i tutuklanırken, 41’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, 70’i tutuklu 111 hakim ve savcı hakkındaki dosyayı yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

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