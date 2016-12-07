110 yıllık saat tamir ediliyor

SAMSUN’un Ladik İlçesi’nde bulunan 110 yıllık saat kulesinin arıza yapan saat mekanizması İstanbul’dan gelen bir usta tarafından tamir edilmeye başlandı.

Ladik İlçesi’nde 1906 yılında Sivas Valisi Reşat Akif Paşa tarafından yaptırılan saat kulesi bugüne kadar ayakta kaldı. 1943 yılındaki Ladik Depremi’nde hasar gören ancak, daha sonra onarılan kule, 2011 yılında yaklaşık 250 bin TL’ye restore edildi. Kırmızı renkli düzgün kesme taş kullanılarak yapılan 14 metrelik kulenin saat mekanizması 2 yıl önce arıza yaptı. İstanbul’a gönderilen saat mekanizması tamir edecek ustanın rahatsızlanması nedeniyle tamir edilemeyince geri getirildi. Aradan geçen 2 yıl sonra saat ustası, Ladik Belediyesi tarafından İstanbul’dan geçen hafta ilçeye getirildi. 110 yıllık tarihi saat kulesinin arıza yapan saat mekanizmasını tamir edilmeye başlandı.

Ladik Belediye Başkanı Ak Partili Selim Özbalcı, 110 yıllık saat kulesinin ilçenin simgelerinden bir olduğunu belirterek “Bu tür tarihi saatlerin bakımını ve onarımını yapan Türkiye’de bir tek İstanbul’da bir saat ustası bulunuyor. O da rahatsızlığı nedeniyle saat mekanizmasını tamir edememişti. Çok şükür hastalığına kavuşup ilçemize geldi. Saatin tamirine başladı. Halen çalışmaya devam ediyor” diye konuştu.

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