11 Kız öğrenci yandı bu yurt kimin?

Adana’nın Aladağ İlçesi’ndeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ile 1 görevlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

11 Kız öğrenci yandı. Bu yurt hangi cemaatin, hangi vakfın, ya da hangi kurumun ? Denetlemeyen kurum hangisi?

Bugün akşam saatlerinde Aladağ İlçesi Sinanpaşa mahallesinde bulunan ve çevre köylerde oturan ailelerin orta okul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir anda binayı sararken içeride bulunan öğrenciler korku içerisinde camlardan atlayarak canlarını kurtardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar Adana’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın da ilçeye gelerek çalışmaları yerinde incelediği bildirildi.

8 ÖLÜ, 13 YARALI

Aladağ’daki 31 kız öğrencinin kaldığı yurtta çıkan yangında ilk belirlemelere göre binanın ikinci ve üçüncü katlarında alevlerin arasında kalan 8 öğrenci yaşamını yitirdi. Dumandan zehirlenen ve pencerelerden atlamaları sonucu vücutlarında kırıklar olan 13 öğrenci de hastanelerde tedavi altına alındı.

11’i ÖĞRENCİ, 12 ÖLÜ

Adana İtfaiye Daire Başkanı Fatih Durukan, Aladağ İlçesi’ndeki ahşap olan kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ile 1 görevlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ALADAĞ (Adana), (DHA) –

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