11 HDP’li Milletvekili gözaltına alındı. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır’da, Figen Yüksekdağ ise Ankara’da gözaltına alındı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığ’nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş Diyarbakır’daki konutunda, Figen Yüksekdağ ise Ankara’da gözaltına alındı.

11 HDP’li Milletvekili gözaltına alındı. Demirtaş’ın kapıyı açmamasına rağmen içeriye giren polisler gözaltı işlemini uyguladı. Demirtaş, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Eş Genel Başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş ve Muş milletvekili Ahmet Yıldırım, polislerle tartıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığ’nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saat 01.00 sıralarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirntaş’ı gözaltına almak üzere merkez Kayapınar İlçesi’ndeki konutuna geldi.

Demirtaş, ellerinde gözaltı kararı bulunan polislere uzun süre kapıyı açmadı. Bu sırada Demirtaş’ın avukatları ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ve Muş milletvekili Ahmet Yıldırım ile birçok partili de konuta geldi.

Uzun süre Demirtaş’ın kapıyı açmaması üzerine iddiaya göre TEM ekipleri içeri girerek Demirtaş’a gözaltı işlemi uyguladı.

HDP’Lİ BEŞTAŞ VE YILDIRM POLİSLERLE TARTIŞTI

Selahattin Demirtaş gözaltına alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Eş Genel Başkan Yardımcısı Beştaş ve Muş milletvekili Yıldırım ve avukatları, sitenin bahçesinde polis araçlarının önüne geçerek engellemeye çalıştı.

Çıkan tartışmanın ardından Beştaş ve Yıldırım’ı uzaklaştıran polis, Demirtaş’ı Emniyet’e götürdü.

Bu arada HDP Diyarbakır milletvekilleri Nursel Aydoğan ile Ziya Pir de aynı saatlerde Diyarbakır’da gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı HDP Operasyonu’yla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle;

“Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarının ilgili kolluk birimlerine vermiş oldukları talimatlar doğrultusunda; Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Gülser Yıldırım, Nursel Aydoğan’ın adli mercilere götürülmek üzere yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hakkında yakalama kararı bulunan Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk’ün yurtdışında olduğu tespit edilmiştir. Gözaltı kararları olan İmam Taşçıer ve Nihat Akdoğan ile ilgili süreç devam etmektedir”

YÜKSEKDAĞ İSE ANKARA’DA GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır’da bu olayların yaşandığı aynı saatlerde HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da Ankara’daki konutunda gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Yüksekdağ’ın, daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır’a götürüleceği belirtildi.

HDP MİLLETVEKİLİ FERHAT ENCÜ GÖZALTINDA

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli Feriköy’de gözaltına alındı.

Encü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’nden bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Encü’nün Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, HDP Milletvekili Encü’nün dün Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitmek istediği sırada hakkında yurtdışı yasağı bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda pasaportuna el konulmuştu.

İDRİS BALUKEN GÖZALTINDA

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken gözaltına alındı. Gözaltı için Ankara’daki HDP genel merkezine gelen polis ekipleriyle partililer arasında arbede yaşandı.

İŞTE HDP’Lİ 11 MİLLETVEKİLİ

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra Şırnak milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Hakkari milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Diyarbakır milletvekilleri İdris Baluken, Nursel Aydoğan, Ziya Pir, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım

DHA

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