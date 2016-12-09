11-12-2016-T.C. ANKARA 27. İCRA DAİRESİ505594

T.C. ANKARA 27. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/3632 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri: Ankara İl, Pursaklar İlçe, 1596 Ada No, 5 Parsel No, Fatih Mahalle/Mevkii, 13 Bağımsız Bölüm BİNANIN DURUMU; Bina 1 bodrum, zemin, 3 normal kattan oluşmaktadır, asansör mevcuttur, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer, merdiven korkulukları demir doğramadır, normal katlarında 4 er daire olmak üzere toplam 3 dükkan ve 21 bağımsız bölüm bulunmaktadır 13 NUMARALI ÇATI ARALI MESKENİN ÖZELLİKLERİ; giriş kapısı çelik, bağımsız bölüm 2 antre, 6 oda, salon, 1 mutfak, 2 wc, 2 banyo, 2 balkon ve terastan oluşmaktadır, GİRİŞ KATINDA; antre, 2 oda, salon, mutfak, wc, banyo ve 2 balkon bulunmaktadır, antre zemini laminant parke, duvarları sıva üzeri boyalı, tavanı kartonpiyerlidir, salon ve odalar zemini laminant parke kaplı olup, duvarları sıva üzeri boyalı, tavanlar kartonpiyerlidir, mutfak zemini laminant parke ve duvarları boyalıdır, mutfak tezgahı mermer, tezgah alnı seramik, tezgahın altında ve üstünde ahşap dolapları yapılıdır, wc, banyo, zemini ve duvarları seramik kaplıdır, wc de hela taşı ve lavabo, banyoda; duş kabini, banyo dolabı ve lavabo mevcuttur, balkonlar zemini seramiktir, 1 balkon cam balkon sistemi ile kapatılmıştır, meskenin ÜST KATINDA; antre, 4 oda, wc, banyo ve teras bulunmaktadır, üst kata çıkış merdivenler ahşaptır, odalar zemini laminant parke kaplı olup, duvarları sıva üzeri boyalıdır, tavanlar kartonpiyerlidir, banyo, wc zemini ve duvarları seramik kaplıdır, banyoda duş kabini, lavabo ve klozet, wc de hela taşı ve lavabo mevcuttur, teras zemini karo mozaiktir, terasta barbekü mevcuttur, pencereler pvc+ısıcamlı doğrama, iç kapılar panel kapıdır, ısınma doğalgaz ve kombi ile sağlanmaktadır, faydalı kullanım alanı 245 m² dir, bağımsız bölümde borçlu eşi ve kızı ikamet etmektedir.

Adresi : Fatih Mah. Orhangazi Cad. No:20/13 Pursaklar / ANKARA

Yüzölçümü : 245 m2

Arsa Payı : 50/950

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 280.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 31/01/2017 günü 15:11 – 15:15 arası

2. Satış Günü : 28/02/2017 günü 15:11 – 15:15 arası

Satış Yeri : Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu –

Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3632 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/11/2016

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 505594) www.bik.gov.tr

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