11-12-2016-İLAN ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN505606

İLAN ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/248 Esas KARAR NO : 2016/300

Davacı İMAN HASAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın Kabulü ile Ankara İli Çankaya İlçesi 100. Mah. CiltNo:112, Hane No:76, BSN: 3 de kayıtlı bulunan Fevzi ve Arifeh kızı 13450078918 TC kimlik numaralı İman Hasan’ın “Hasan” olan soyadının “AKRA” olarak Tashihine ve bu şekilde nüfus kütüğüne tesciline karar verilmiştir. İlan olunur.29/11/2016

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