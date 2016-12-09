11-12-2016-ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN498832

ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN

DOSYA N0 : 2016/255

Davacı HÜSEYİN HASAN ile davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; Davanın KABULÜ ile,Ankara ili, Çankaya ilçesi ,Yüzüncüyıl Mahallesi,Cilt No:112, Hane No: 76 BSN:2’te kayıtlı Fevzi ve Arifeh’den olma 15/02/1998 doğumlu, 13453078854 TC kimlik numaralı “HÜSEYİN HASAN’ın “HASAN” olan soyadının “AKRA” olarak değiştirilmesine karar verildiği ilan olunur. 29/11/2016

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 498832) www.bik.gov.tr

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...