ADANA’da şehirlerarası bir otobüsün hostes koltuğunun altındaki zulada 108 kilo eroin, 120 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik park alanında uygulama yapan polis, şüphe üzerine durdurdukları bir şehirlerarası otobüste uyuşturucuya duyarlı detektör köpekle arama yaptı. Köpeğin, otobüsün ön kısmındaki hostes koltuğunun alt tarafına uyarı vermesi üzerine araç boşaltılarak geniş çaplı arama başlatıldı. Polisin yaptığı incelemede, hostes koltuğunun alt tarafına yapılan gizli bölmede, 108 kilo eroin maddesi, 120 karton gümrük kaçağı sigara ele geçti. Polis, otobüsteki 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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