1071 Malazgirt Bulvarı üzerindeki gecekondu kaldırıldı

1071 Malazgirt Bulvarı ortasında dokuz yıldır hukuk mücadelesi verilerek kaldırılmaya çalışılan gecekondu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yaklaşık iki saatlik gece çalışmasıyla kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, kaldırılan gecekondu arazisi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü, hava şartlarının elvermesi durumunda, yolu yapıp asfaltlayarak 2-3 gün içinde tamamen trafiğe açabileceklerini bildirdi.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda 8 şeritli 1071 Malazgirt Bulvarı’nın Dikmen’le bağlantısını kesen gecekondunun kaldırılmasıyla birlikte, artık Bulvar’dan Sokullu’ya direk ulaşımın sağlanabileceğini kaydeden Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, “Gecekondu yüzünden ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı pek çok kazanın meydana geldiği, yolu ikiye bölen gecekondu artık yok” dedi.

2-3 GÜNDE TRAFİĞE AÇARIZ

Büyükşehir Belediyesi’nin yapımı konusunda büyük özveri ve çaba sarfettiği, yapımıyla birlikte de günde 100 bine yakın aracın geçiş yaptığı Malazgirt Bulvarı’nın, Dikmen ve Sokullu’yla bağlantısının önünü kesen gecekondu sorununun halledildiğini ifade eden Üçpınar, “Şu anda düzenleme çalışmaları sürüyor.

Hava şartları elverirse de 2-3 gün içinde yolu tamamen trafiğe açacağız” müjdesini verdi.

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