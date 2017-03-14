102 Bin esnaf ve sanatkar battı

2016’nın çok acı tablosunu Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci açıkladı Gazetemiz 12 yıldır İvedik Organize Sanayi Bölgesindeki Matbaacılar sitesinde hazırlanıyor ve basılıyor.

12 yıldır ben de arabamla iş yerine gidip geliyorum.

Son bir yıldır dikkatimi çeken dükkânların, binaların hızla boşaldığı idi.

Yollardaki trafik bile azaldı inanın.

Hayat şartları esnaf ve sanatkârı bu denli etkiliyor ki ekmek teknelerini kapatmak zorunda kalıyorlar diye düşünüyordum ki Anka Ajansın bir haberi geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin soru önergesini yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2016 yılında Türkiye genelinde toplam 101 bin 614 esnaf ve sanatkâr işletmesinin kapandığını açıkladı.

Spor Spikerinin canlı maç yayınında vaktiyle, “vay anasına sayın seyirciler” diye şaşırması aklıma geldi.

Yaklaşık 102 bin esnaf ve sanatkâr ekmek teknelerini kapattı.

Ya da piyasa deyimiyle “battı.”

Yazık, çok yazık.

Aileleri ve yanlarında çalıştırdıkları ile birlikte yaklaşık 1 milyon işsiz.

Kime sorsam, “abi piyasada para yok ki. Esnaf ve sanatkâr yaptıkları işlerin parasını alamıyor ve karın tokluğuna bile çalışmaya razı hale geliyorlar ama dükkân kiralarını, elektrik, su, doğalgaz ve tabii vergi gibi giderleri ödeyemiyorlar ki” diyor.

Ticaret Bakanı, Sanayi Bakanı, Ekonomi bakanı bence gelsinler İvedik Organize Sanayi bölgesinde bina tutup makam odalarını buraya taşısınlar.

Kapılarını da gelecek esnaf ve sanatkâra açık tutsunlar da görsünler sıkıntıyı.

Meclis’te, Bakanlık makamında oturarak 102 bin esnafın da ayakta kalmaya çalışan on binlerce esnaf ve sanatkârın da derdine derman olamazlar.

Gülay hanıma giden yanıt kısa ve öz ama ben isterdim ki Bakan Tüfenkçi batan ile ayakta kalmaya çalışan esnaf ve sanatkâr için ne tür tedbirler de aldıklarını yazsaydı.

Şimdi diyebilir ki, “sormadılar ki yanıtlayayım.”

Peki, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci ben soruyorum şimdi:

Esnaf ve sanatkâr çok zor durumda. Batanlar için de ayakta kalanlar için de ne tür ekonomik destekler düşünüyorsunuz?

Aman Sayın Bakanım peşinen söyleyeyim lütfen KOSGEB kredisi filan diye yanıt vermeyin. Fiili olarak varda yapılacaklar sadece onları yazın da esnaf ve sanatkâr öğrensin.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...