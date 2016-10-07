101 insanın acısı dinmedi

Düzenlediği basın toplantısında, “savaşa karşı barış, zulme karşı demokrasi” diyenlerin katledildiğini ifade eden Veli Ağbaba,

“Tarihimize kanlı cumartesi olarak geçen o kara günün üzerinden bir yıl geçti. Barbarların aramızdan aldığı 101 insanın acısı bir an olsun dinmedi. Bu ülkenin aydınlığını yok etmek isteyen katiller çoluk çocuk dinlemeden patlattılar bombaları. Ellerini kollarını sallayarak, geze geze geldikleri Ankara’da 101 insanı vahşice öldürdüler. Bu barbar sürüsünü besleyip büyütenler, katilleri öfkeli gençler olarak görenler, hiç bir önlem almayarak, adeta göz yumarak katliama yol açtılar. Yetinmediler, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamından sonra istifa beklentisine kameralar karşısında sırıtarak poz verdiler” dedi.

“Bir düzen düşünün. Bir baba, barış mitingine katılmak için kendisinden izin isteyen, ‘ben de gidebilir miyim?’ diyen oğluna ‘evet’ dediği için ‘dilim tutulsaydı da git demeseydim’ diyor” diyen Ağbaba, oğluna “Evet” diyen babayı pişman eden düzenin insanlık için utanç olduğunu söyleyerek, “Hepsinin hesabını soracağız. Katilleri de biliyoruz, yol verenleri de biliyoruz. 10 Ekimde aramızdan alınanlar arasında Malatya Gençlik Kollarımız da vardı. Malatya’dan dillerinde barış türküleriyle yola çıkıp geldikleri Ankara’da gülen yüzlerini soldurdular. CHP tarihinin en büyük kaybını yaşadık. 12 yol arkadaşımı, kardeşimi, arkadaşımı kaybettim. Birlikte bayrak astığım, köy köy gezdiğim, gece gündüz demeden seçim çalışması yaptığım genç yoldaşlarımı toprağa verdim. Geride gözü yaşlı aileler ve arkadaşlar kaldık. O günden sonra sorumluluğumuz onların anısını yaşatmaktı. İşte bu yüzden bir belgesel ve kitap hazırladık. Onların anılarını yaşatmak, ideallerini gelecek kuşaklara aktarmak, yüreklerinin ne kadar güzel olduğunu topluma anlatmak amacıyla ‘Bizim Çocuklar’ kitabını ve ‘Baba Ben De Gideyim mi?’ belgeselini hazırladık. Kitabımızda ve belgeselimizde, Malatya’da toprağa verdiğimiz 12 canın, kimi 18, kimi 20 yıl süren kısacık hayatlarının hikayeleri, sevinçleri, umutları, aşkları ve hayallerine yer verdik. Anaların çığlığını, babaların göz yaşını, kardeşlerin isyanını dile getirdik. Hepsi daha hayatlarının baharında iken toprağa düşen bedenlerin düşlerinin bir gün mutlaka kazanacağına olan inancımızı da ekledik” diye konuştu.