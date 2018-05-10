Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Genç Bakışlar Mutlu Yüzler ÇOGEP 2018 Projesi” kapsamında hobi bahçesi etkinliği düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Ahmet Eskiyapan İlkokulu ve Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulundan 40 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve polisler eşliğinde 400 sebze tohumu ekti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ÇOGEP kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocukların teknoloji bağımlılığından uzaklaştırılarak sosyal ve çevreye duyarlı birey olarak yetiştirilmelerinin önemli olduğunu belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

“ÇOGEP özellikle dezavantajlı, risk altındaki ve herhangi bir suçun mağduru olan çocukların korunması, onların topluma daha iyi bir şekilde adapte edilmesi, boş zamanlarını etkin geçirmesinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, hazırlamış olduğumuz Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projemizin en önemli faaliyetlerinden bir olan hobi bahçesi faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Tarımsal üretimin nasıl yapıldığı, doğayı sevme becerilerinin kazandırıldığı bu faaliyete 10-13 yaş grubu 40 çocuğumuz dahil edildi.”