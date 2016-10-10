1001 Kaşık Tek Ritim ile unutulmaz gece!

Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kariyer Topluluğu, Akademi Eğitim Danışmanlık ve Bedenden Oyuna Müzik Eğitimi Derneği (BOMED) tarafından ‘1001 Kaşık Tek Ritim’ sloganı ile düzenlenen etkinliğe gelenler unutulmaz bir gece geçirdi.

Kariyer Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Halim Ulaş, ‘1001 Kaşık Tek Ritim’ ile ilgili “Dünyada ilk kez böyle bir ritim çalışmasını yapmanın sevinci içindeyiz. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için iyi bir denemede oldu” dedi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe öğrencisinden, öğretmenine, işçisinden, iş adamına kadar birçok meslek grubundan vatandaş katıldı. Gecede ilk olarak müzik ve hareket eğitmeni Tuncer Ediz Toksoy tarafından katılımcılara Afrika dansı, ışıklı top ve bardak gösterisi yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren etkinliğin sonunda salondakilere sapı tahtadan olan ve üzerinde çift kaşık bulunan araçlar dağıtıldı. Kaşıkları alanlar Tuncer Ediz Toksoy’un hareketlerini takip edip güzel bir gösteriye imza attı. Yaklaşık 5 dakika süren ‘1001 Kaşık Tek Ritim’ etkinliğine katılanlar performansları ayakta alkışladı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kariyer Topluluğu Akademik Danışmasını Doç Dr. Halim Ulaş, gösterinin ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Eğitime katılanlarla doğaçlama ile ritim duygusunu geliştirmeyi hedefledik. Daha önce hiçbir ritim duygusu çalışması olmayan, tamamen doğaçlama olarak yaptığımız bu eğitime öğrencilerimizin yanı sıra velilerimizde ve çeşitli meslek grupları katıldı. Eğitimci Tuncer Ediz Toksoy hocamız önce davetlilere ritim nasıl tutulur onu gösterdi. Bizim amacımız kişilerde müzik bilincini geliştirmek ve müziğin aslında bir yaşam felsefesi olduğunu ve insan doğasına katkısının neler olacağı konusunda bir çalışma yapmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Etkinliğimiz iki gün sürecek. Son günde ise öğretmen ve öğretmen adaylarına okul öncesi ve çocuk gelişimcilere yönelik olacak. Burada dünyada bir ilki başardık. Kaşıkla ritim tutma dünyanın birçok yerinde kullanılan bir sistem ama 1001 kaşıkla ritim tuttuğu bir yer yok. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için iyi bir denemede oldu.”

Öte yandan geceye katılanlar düzenlen güzel bir sosyal etkinliğe ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

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