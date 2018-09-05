1000 ÇOCUK KOROSU İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

Çankaya Belediyesinin çocuklar için yürüttüğü çalışmaların içinde önemli bir yeri olan 1000 Çocuk Korosu 2018-2019 eğitim yılı için kayıt alımlarına başladı.

Çankaya Belediyesinin çocuklar için yürüttüğü çalışmaların içinde önemli bir yeri olan 1000 Çocuk Korosu 2018-2019 eğitim yılı için kayıt alımlarına başladı. Çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen 1000 Çocuk Korosu, piyano, gitar, flüt, keman, bağlama, ritim ve koro eğitimleri için kayıt alımları 28 Eylül’e kadar devam edecek. Çankaya Belediyesinin Maltepe Yerleşkesinde gerçekleştirilen kayıt alımlarında koro hariç enstrüman eğitimleri kontenjanlarla sınırlı tutulacak. Eğitimler öncesi ön eleme gerçekleştirilecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca ücretsiz gerçekleştirilecek eğitimler uzman müzik ve enstrüman eğitmenleri tarafından verilecek.

Kurulduğu günden bu yana her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda verdiği konserle adını tüm Türkiye’ye duyuran Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu kayıtları için yaş aralığı 8-12 olarak belirlendi. Koroya kabul edilen çocuklar koro yoluyla temel müzik eğitimi alacaklar.